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亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 10:57 BJT

〔中国新债〕四川水电投资经营集团下周二将发行5亿元中期票据,期限五年

路透上海8月30日电---中国四川省水电投资经营集团有限公司周二公告称,将于下周二(9月6日)在银行间债市

簿记建档发行5亿元人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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四川水电投资 9.6 5 5 9/6簿记建档 光大银行 AA 9/7 9/8

经营集团

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

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