版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 11:08 BJT

****敬告客户:路透中文快讯"〔新兴汇市〕"稿件8月30日暂停发送****

路透新加坡8月30日电---多个东南亚国家周二因庆祝伊斯兰斋戒月结束而休市,路透将暂停〔新兴汇市〕稿件发送.

相关稿件将于周三恢复正常.

浏览周一〔新兴汇市〕收盘报导,请点选[ID:nCN1930165](完)

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐