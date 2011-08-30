〔中国债市动态〕国债收益率续涨,仍受准备金上缴范围将扩大消息冲击

路透北京8月30日电---中国银行间债市周二早盘国债收益率继续上涨,不过涨幅较昨日有所收窄.虽然一年期央票发行收益率如期走平,然资金利率受准备金上缴范围将扩大消息影响持续跳涨,券种流动性很差,收益率水涨船高.

"上午国债收益率跟昨天比,上了有5个点吧;多是卖盘,没有什麽买盘报价,"北京一国有大行交易员称.

他并称,寥寥几笔短期融资券成交水平与昨日接近,或显示债市已暂时在当前水平稳住;至于未来进一步走势,尚难有定论,机构趋向于边走边看.

中国人民银行周二公告称,上午招标发行的10亿元人民币一年期央票,中标收益率继续持平于3.5840%;央行当日未进行正回购操作.[ID:nCN1929517]

数位消息人士上周五向路透表示,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围,这意味着大量资金将被冻结.[ID:nCN1927391]银行间市场周二早盘质押式回购加权平均利率多上涨,其中七天期利率涨幅较大,因其到期日为下月6日,将能覆盖准备金缴款.

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北京时间10:55时,银行间债市剩馀期限将近10年的固息国债110015券最新双边报价tCN110015=CFXM为4.16%/4.11%,上日尾盘报4.1450%/4.0450%;剩馀期限约0.93年的11中冶CP01最新双边报价tCN1181345=CFXM为5.75%/5.5560%,上日尾盘报5.7500%/5.5060%.(完)