〔澳洲个股〕澳洲竞争及消费者委员会反对澳洲电讯分拆形式,要求改进

路透悉尼8月30日电---澳洲竞争监管机构周二对该国主要电信公司澳洲电讯(TLS.AX)的分拆方案提出反对,这有可能推翻该国最大的电信改革方案.

澳洲电讯最近达成协议,将把其固定电话业务转交给一家国有公司,用于建设政府斥资380亿美元的全国高速宽带网络.

澳洲竞争及消费者委员会(ACCC)表示,它的初步观点是澳洲电讯不能以目前的形式进行分拆,并要求对分拆方案进行重大改进.

澳洲电讯的发言人表示,该公司还没有看到ACCC的意见,但一旦收到将尽早进行评估.

在ACCC宣布反对意见之後,澳洲电讯股价下跌2.9%.(完)