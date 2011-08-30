〔澳洲个股〕澳洲竞争及消费者委员会反对澳洲电讯分拆形式,要求改进

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼8月30日电---澳洲竞争监管机构周二对该国主要电信公司澳洲电讯(TLS.AX)的分拆方案提出反对,这有可能推翻该国最大的电信改革方案.
澳洲电讯最近达成协议,将把其固定电话业务转交给一家国有公司,用于建设政府斥资380亿美元的全国高速宽带网络.
澳洲竞争及消费者委员会(ACCC)表示,它的初步观点是澳洲电讯不能以目前的形式进行分拆,并要求对分拆方案进行重大改进.
澳洲电讯的发言人表示,该公司还没有看到ACCC的意见,但一旦收到将尽早进行评估.
在ACCC宣布反对意见之後,澳洲电讯股价下跌2.9%.(完)
--编译 李春喜;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。