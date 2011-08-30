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市场报道 | 2011年 8月 30日 星期二 11:43 BJT

〔中港个股〕中信银行称保证金计入准备金将总计上收其400亿元资金--副行长

路透北京8月30日电---中国中信银行(601998.SS)(0998.HK)副行长称,保证金计入准备金将总计上收该行约400亿元资金,对资金面和效益都有一定影响.

他在中信银行业绩说明会上表示,针对货币供应量持续萎缩,下半年将加大投行业务投入.

此外,还要下半年要进一步修订中期资本规划,强化利率管理;并加大供应链金融的保证,走出监管约束对存款增长的限制.

该行另一位高管并称,截至6月末中信银行地方融资平台馀额比3月末增长500多亿元,主因统计口径和项目变动.(完)

--发稿 赵红梅; 撰写 沈燕; 审校 乔艳红

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