〔中港个股〕中信银行称保证金计入准备金将总计上收其400亿元资金--副行长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京8月30日电---中国中信银行(601998.SS)(0998.HK)副行长称,保证金计入准备金将总计上收该行约400亿元资金,对资金面和效益都有一定影响.
他在中信银行业绩说明会上表示,针对货币供应量持续萎缩,下半年将加大投行业务投入.
此外,还要下半年要进一步修订中期资本规划,强化利率管理;并加大供应链金融的保证,走出监管约束对存款增长的限制.
该行另一位高管并称,截至6月末中信银行地方融资平台馀额比3月末增长500多亿元,主因统计口径和项目变动.(完)
--发稿 赵红梅; 撰写 沈燕; 审校 乔艳红
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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