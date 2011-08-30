《热点透视》希腊银行业整合未必躲得过"第二十二条军规"

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay 编译 程琳

路透伦敦8月29日电---外界期待已久的希腊银行业整合终于启动,并且动静不小.EFG EurobankEFGr.AT与Alpha Bank(ACBr.AT)的合并交易周一一经宣布,就提振所有希腊大银行股价蹿升30%左右:考虑到国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德最近关于欧洲银行业资本不足的警告动摇了市场信心,这个结果还算不错.尽管该交易让希腊受创的投资者罕见地感到快慰,却未必意味着整个银行业迎来了转折点.

自2010年5月希腊接受第一次救援起,该国银行业就陷入了美国小说第二十二条军规所描述的那种左右为难的境地.它们都希望通过合并削减成本,但合并就会成倍扩大在希腊债务上的风险敞口,一旦7月21日达成的新一轮救援方案最终实施,这些敞口将给它们带来资产减计.EFG与Alpha的对策是通过出售资产、大规模供股筹集39亿欧元新资本,以此作为缓冲.如能成功,合并後的新银行核心一级资本比率将达到14%,为消化希腊债券扣减21%带来的亏损提供了厚实的缓冲.

但上述方案之所以可行,实际上是仰仗一笔新投资的帮助.卡塔尔皇室已经持有Alpha银行4%的股份,并将认购5亿欧元可转债,这些债券将在三年内转换成股权.这纸信任票不仅帮助EFG和Alpha启动增资计划,还大大提高了它们筹集到更多资本的机率.

其他潜在外国投资方以及希腊银行业面临的问题是,最佳交易或许已被卡塔尔捷足先登.若EFG和Alpha合并後产生每年6.5亿欧元的协同效益,新银行市值就能提高34亿欧元,与这两家银行目前不到20亿欧元的市值总和相比,这种增幅令人叹为观止.但另外两家希腊银行,Piraeus和National Bank of Greece合并,非但无法产生EFG和Alpha联姻那样高的价值,还会有更多限制条件,因NBG有18%的股份为政府所有.此外,EFG和Alpha双方股东将分别持有新银行一半左右的股份.而在其他可能的交易中,分配或许无法如此平均.

即便其他合并交易能够吸引外国投资者参与,目前状况也不稳定.新一轮希腊救援协议仍有可能泡汤.替代协议可能要求对希腊公债进行更高的扣减,银行只会进一步受损.外资或许因此更加敬而远之,希腊银行业又会陷入进退维谷的局面.(完)