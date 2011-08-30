〔韩国个股〕三星发布三款采用自家平台的智能手机,主打低端市场

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔8月30日电---韩国三星电子(005930.KS)发布了三款采用自家操作系统的智能手机,寻求在低端市场扩大市场份额,并使其目前偏重于谷歌(GOOG.O)安卓系统的产品线更加多样化.
Wave系列手机基于三星自有的系统"bada",反映了三星的策略发生改变,以前是纯粹的硬件生产商,现在则更加重视软件.
此举也是为了把三星智能手机、电视、打印机和电脑等各类产品整合在自己的软件平台及网络应用商店Samsung Apps之下.
三星周二推出的三款手机是Wave 3、Wave M和Wave Y.(完)
--编译 张涛;审校 张荻
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。