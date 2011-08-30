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亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 11:24 BJT

《全球市场》美国数据提振股市上涨,但疑虑未消成交量依旧清淡

* 成交量清淡,亚洲多国休假而意大利公债标售在即

* MSCI不含日本的亚洲地区股指上涨1.4%,澳洲和日本股市上涨

* 亚洲债券利差缩窄,尽管欧元区忧虑未散

* 金价持稳,此前录得近7%的一周跌幅

路透香港8月30日电---亚洲股市周二上涨,因美国消费者支出数据表现强劲,部分缓解了有关美国经济正重陷衰退的忧虑,投资者受此鼓舞出脱瑞郎和黄金等避险资产.

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