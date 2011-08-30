《全球市场》美国数据提振股市上涨,但疑虑未消成交量依旧清淡

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 成交量清淡,亚洲多国休假而意大利公债标售在即
* MSCI不含日本的亚洲地区股指上涨1.4%,澳洲和日本股市上涨
* 亚洲债券利差缩窄,尽管欧元区忧虑未散
* 金价持稳,此前录得近7%的一周跌幅
路透香港8月30日电---亚洲股市周二上涨,因美国消费者支出数据表现强劲,部分缓解了有关美国经济正重陷衰退的忧虑,投资者受此鼓舞出脱瑞郎和黄金等避险资产.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。