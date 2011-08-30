〔中国公开市场〕一年央票收益率续持平,短期资金回笼压力不大(更新版)

(新增交易员评论)

* 一年央票收益率持平于3.5840%

* 准备金缴存范围扩大消息令升息预期降温

* 资金回笼压力减弱,公开市场功能将弱化

* 近期公开市场发行量仍将维持低位

路透上海8月30日电---中国央行公开市场周二招标发行的一年期央票收益率继续持平.准备金上缴范围将扩大的消息影响货币政策预期,机构推测央行进一步升息的可能性已经明显减弱,央票发行收益率续平也在情理之中.

交易员并表示,央行一旦通过准备金缴存范围扩大来回收资金,公开市场回笼压力将明显减轻,功能也可能趋于弱化,近期央票将维持在低量发行,而收益率料将继续保持平稳.

"扩大准备金的上缴范围,央行也可以实现资金回笼,"华南一券商交易员表示,"公开市场回笼压力不大的情况下,央票每周象征性地发一点,收益率上涨动力也不大."

数位消息人士上周五向路透表示,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围,这意味着大量资金将被冻结.[ID:nCN1927391]

央行公告显示,今日稍早招标发行的10亿元人民币一年期央票,发行价96.54元,对应收益率持平于3.5840%;同时未进行正回购操作.

上述交易员并指出,根据央行的安排,扩大准备金的上缴范围,每个月可以稳定获得一定规模的资金回笼,这在一定程度上替代央行公开市场功能,央票收益率上行动力减弱,料近期央票发行仍将维持在低量的水平,而收益率也将继续维持平稳,央行并不急于改变央票收益率一二级市场倒挂的情况.

央行上周二招标发行的30亿元一年期央票,发行价96.54元,对应收益率持平于3.5840%;同时亦未进行正回购操作.

中央国债登记结算公司央行票据收益率曲线<0#CCBYBMK=>最新报价显示,一年期品种最新收益率报在3.9253%,高出一级市场约34个基点(bp).

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行在5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行後,目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.

央行公开市场此前已经连续六周净投放,累计达2,190亿元,其中上周净投放金额为160亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 10

(周四) 待定

正回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 270

正回购到期 --

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