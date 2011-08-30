〔中国汇市〕人民币兑美元早盘几近持平,短线料续在6.38上方震荡

* 人民币兑美元早盘窄幅波动

* 尽管中间价续创汇改来新高

* 即期汇价在6.38一线存在阻力

* 短期维持震荡表现,静待美国经济数据

路透上海8月30日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周二早盘即期汇价窄幅波动.尽管稍早公布的中间价续创汇改以来新高,但因6.38一线有浓厚的美元买兴,且市场正密切观望近期美国公布的经济数据以判断美国经济前景,令市况相当审慎.

交易员称,特别是美国周五即将公布的就业数字.如果数据乐观则降低了美联储推出第三轮量化宽松举措的可能性,利于美元企稳,相反则增加了人民币的升值压力.

"我们看到在6.38这里存在一定支撑,短期内汇价维持震荡的可能性大."恒生银行(中国)交易员田晓鸣称.

他表示,近期市场的关注点仍将是美国公布的一系列经济数据,因为这将在很大程度上决定美国是否推出更多经济刺激措施,影响美元未来走势.

北京时间11:26,人民币兑美元即期报6.3810元,与昨日收市价持平,稍早触及过2005年汇改来新高的6.3800元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.3849元,上日中间价为6.3883元.

东京汇市瑞郎等避险货币周二在亚洲交易早盘继续承压,此前风险资产在隔夜市场上表现稳健,推动商品货币大幅走强.有关希腊银行业并购的新闻引发该国股市.ATG暴涨14%、美国消费者支出数据好于预期等一系列因素皆推升风险胃纳.[FRX/CN]

美联储主席贝南克上周五表示,美联储已下调了对未来几个季度的成长预期,且美联储9月会议将从一天增至两日,以考虑提供进一步货币刺激的工具和其他问题.美联储打开更多经济措施的大门,凸显了对即将公布的数据的关注,其中包括周五公布密切受到关注的美国就业数据.

美联储下次政策会议将在9月20-21日举行.

北京时间11:31,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2800/50,上日尾盘为6.2830元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3580/20元,上日尾盘报6.3656元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)