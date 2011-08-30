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市场报道 | 2011年 8月 30日 星期二 16:44 BJT

〔英国数据〕7月抵押贷款批准件数增加,但消费者信贷增幅低于预估

路透伦敦8月30日电---英国央行周二公布:

* 7月消费者信贷增加2亿英镑(预估为增加4亿英镑),为2011年1月以来最小增幅

* 7月抵押贷款批准件数为49,239件(预估为49,000),为2010年5月以来最高

* 7月抵押贷款额增加7亿英镑(预估为增加7亿),6月为持平

* 7月M4货供额较前月下降0.1%,较上年同期下降1.1%

以下为消费者信贷当月变动数据(括号内数据为初值,单位为10亿英镑):

7月 6月

总净贷款 +0.9 +0.4 (+0.4)

房屋抵押贷款 +0.7 0.0 (-0.1)

消费者信贷 +0.2** +0.4 (+0.4)

7月 6月

抵押贷款批准件数 49,239* 48,500 (48,421)

* 抵押贷款批准宗数为2010年5月以来最高

** 消费者信贷净增长为2011年1月以来最低

货币供应量数据表格(%,括号内数字为初值):

7月 6月

M4 较上月 -0.1 -0.4

M4 较上年同期 -1.1 -0.7

M4 放款较上月(经季节调整) -0.9 0.2

M4 放款较上年同期 -1.4 -1.1 (完)

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--编译 李富强;审校 沈以文

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