〔英国数据〕7月抵押贷款批准件数增加,但消费者信贷增幅低于预估

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦8月30日电---英国央行周二公布:
* 7月消费者信贷增加2亿英镑(预估为增加4亿英镑),为2011年1月以来最小增幅
* 7月抵押贷款批准件数为49,239件(预估为49,000),为2010年5月以来最高
* 7月抵押贷款额增加7亿英镑(预估为增加7亿),6月为持平
* 7月M4货供额较前月下降0.1%,较上年同期下降1.1%
以下为消费者信贷当月变动数据(括号内数据为初值,单位为10亿英镑):
7月 6月
总净贷款 +0.9 +0.4 (+0.4)
房屋抵押贷款 +0.7 0.0 (-0.1)
消费者信贷 +0.2** +0.4 (+0.4)
7月 6月
抵押贷款批准件数 49,239* 48,500 (48,421)
* 抵押贷款批准宗数为2010年5月以来最高
** 消费者信贷净增长为2011年1月以来最低
货币供应量数据表格(%,括号内数字为初值):
7月 6月
M4 较上月 -0.1 -0.4
M4 较上年同期 -1.1 -0.7
M4 放款较上月(经季节调整) -0.9 0.2
M4 放款较上年同期 -1.4 -1.1 (完)
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--编译 李富强;审校 沈以文
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