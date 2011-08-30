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市场报道 | 2011年 8月 30日 星期二 17:11 BJT

〔表格〕欧元区8月经济景气指数跌至98.3,低于路透调查预估的100.5

路透布鲁塞尔8月30日电---欧盟执委会周二公布欧元区8月经济景气调查报告:

* 欧元区8月经济景气指数降至98.3(路透预估为100.5),7月修正为103.0.

* 欧元区8月服务业景气指数为3.7, 7月为7.9.

* 欧元区8月企业景气指数为0.07(预估为0.15),7月修正为0.44.

* 欧元区8月工业景气指数为负2.9,7月修正为0.9.

* 欧元区8月消费者信心指数为负16.5,7月为负11.2.

* 欧元区8月消费者通胀预期指数为26.0,7月为25.4.

以下为调查结果概要:

欧元区:

8月 7月 6月 5月

经济景气 98.3 103.0 105.4 105.5

-工业景气 -2.9 0.9 3.5 3.8

-服务业景气 3.7 7.9 10.1 9.3

-消费者信心 -16.5 -11.2 -9.7 -9.9

-零售贸易景气 -8.7 -3.6 -2.6 -2.4

-建筑业景气 -23.3 -24.3 -23.5 -24.7

-企业景气 0.07 0.44 0.95 0.98 (完)

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--编译 侯向明;审校 王丽鑫

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