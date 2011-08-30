飓风"艾琳"扫过纽约,佛蒙特和新泽西州被淹

(本文由路透中文网编译提供)

路透新泽西州费尔菲尔德/佛蒙特州布拉特尔伯勒8月29日电---新泽西州和佛蒙特州周一遭遇数十年最大洪灾，飓风“艾琳”一天前席卷该地区，房屋被刮跑，很多街区被淹。

纽约市逃过“艾琳”风力最强时刻，人们周一已重返工作，尽管公共交通系统仍部分受损，纽约市10万人和该州近百万人受断电影响。

整体而言，从北卡罗来纳州到缅因州，约有510万个家庭和企业仍面临断电，电力公司称，便于到达的地区恢复供电可能需要数日，受灾最严重的地区则需数周。

标普高级经济学家波维诺(Beth Ann Bovino)称，飓风“艾琳”总共造成的经济损失或达200亿美元。成千上万个家庭财产受损，令人质疑多少人能获得理赔，因为许多房屋保险不含洪灾险。

在新泽西州费尔菲尔德，巴赛克河（Passaic River）附近约有20栋房屋被淹，部分水深至少1.5米。一些人在齐胸深的水中跋涉，或在街上划独木舟，另一些人只能坐在那里看着洪水。

52岁的Mike Chiafulio称：“这是我们遇到的最大洪灾。”他说，这比1968年和1984年的洪水还要严重。

当局称，飓风“艾琳”造成美国10个州至少37人死亡，当“艾琳”尚在加勒比海时，多米尼加共和国和波多黎各另有三人和一人死亡。（完）