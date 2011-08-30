〔中港个股〕保证金新规将上收中信银行约400亿元,净息差有望续升(更新版2)

(新增管理层评论及细节)

* 保证金新规将总计上收中信银行约400亿元--副行长

* 下半年净息差有望进一步提升--高管

* 在港发债争取明年上半年启动,将分批进行--董秘

路透北京8月30日电---针对中国央行拟将准备金征缴范围扩大至保证金存款的新政,中信银行(601998.SS)(0998.HK)称料此举将上收该行共约400亿元人民币,对资金面和效益都有一定影响,但料对经营效益影响在1亿元左右.

中信银行副行长曹国强在业绩说明会上并表示,目前银行面临较大压力,尤其是存款问题,下半年将加大综合调控力度,会针对货币供应量持续萎缩,加大投行业务投入、发展新兴业务及小企业贷款;并进一步修订中期资本规划,强化利率管理;加大供应链金融的保证,走出监管约束对存款增长的限制.

该行计划财务部总经理王康亦有信心地称,即使下半年央行不调整基准利率,中信仍会加大分支机构利率考核及定价管理,料净息差水平仍会继续提升.今年上半年中信银行的净息差达到2.89%,去年为2.63%.

在稳物价仍为宏观调控首要任务之际,中国紧缩政策暂无放松可能.路透上周援引数位消息人士独家报导,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围.市场预计此举将冻结资金8,000-9,000亿元,相当于上调存准率2-3次.[ID:nCN1927391]

中信银行上半年实现净利润150.24亿元人民币,同比增长40.61%;基本每股收益为0.38元.不良贷款率为0.62%,比上年末下降0.05个百分点;拨备覆盖率238.23%,比上年末上升24.72个百分点.

中信银行A股周二收低0.67%,报4.43元人民币;H股尾盘涨2.02%至4.04港元.

**赴港发债初步计划在明年上半年启动**

而监管步步加力,导致中资银行资本金面临困难.据中信银行最新公告,其董事会已同意在2013年底前在香港发行总额不超过300亿元的人民币债券,期限不超过五年期,募资用于发放贷款、补充流动资金和其他一般企业用途.

对此,该行董秘罗炎在业绩会上称,虽然跟审批时间有关,但尽量争取明年上半年在港发行人民币债券,300亿元额度不会一次性发行,而要分批进行;并预计发债主要用于经营发展,如能获批料发行压力不大.

"赴港发行人民币债资金成本较低,募集来的这笔资金无论是用于小企业贷款还是信用卡业务,料都能产生不错的收益."罗炎表示.

截至6月底,中信银行的资本充足率和核心资本充足率分别为11.4%和8.87%,较去年末的11.31%和8.45%均有提升.

中信银行6月底公布其配股方案最终确定为每10股配2股,A股和H股配股比例相同,募资至多260亿元人民币,将全部用于补充资本金.随後,该行行长在一次网上投资者交流上预计,配股融资将满足该行未来两至三年的资本需求,但不排除未来再发行次级债等.[ID:nCN1123534]

**继续加大对地方融资平台退出力度**

曹国强并表示,中信银行从09年起主动收缩贷款定价周期,截至6月末从平均8.4个月收缩至四个月,并继续加大对有风险隐患的地方融资平台退出力度.同时上半年也在加大退出地方融资平贷贷款,退出137户,退出贷款额143亿元人民币.

该行信贷管理部总经理孙建林指出,截至6月末,中信银行地方融资平台馀额比3月末增长,比年初多了500多亿元,主要是因为统计口径和项目变动.他并表示,目前地方融资平台资产质量良好,前六月到期本金利息全部回收.

"地方融资平台截至3月末现金流全覆盖占比78%,基本覆盖的占13%,半覆盖的占2%,无覆盖的占7%,"孙建林称,但他并称,目前中信银行截至6月末地方融资平台贷款馀额还未能公布,因银监会对各地银监局有规定,对资金覆盖比例由各地银监局认定标准.

中信银行行长陈小宪此前表示,该行去年的地方融资平台贷款馀额达1,184亿元,占贷款比例10%.

此外,中信已将小企业不良贷款考核指标大幅提升,低于目标以下不能放贷.

曹国强并表示,中信银行不希望成为系统重要性银行,认为自身条件还不具备,目前监管层是否确定系统重要性银行名单还未定论.此外,银监会第二版资本充足率管理办法比第一版对银行的影响要小很多.

中国银监会8月中旬就银行资本监管的新标准徵求意见.其中称,正常时期中国系统重要性银行和非系统重要性银行资本充足率将分别不得低于11.5%和10.5%,原则上应分别于2013年底和2016年底前资本达标.[ID:nCN1899259](完)