〔中国货币市场〕七天回购利率大涨,因应下月初准备金缴款(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

路透北京8月30日电---中国银行间市场周二早盘质押式回购加权平均利率多上涨,其中七天期利率涨幅较大,因其到期日为下月6日,将能覆盖准备金缴款.

路透上周五援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为下月5日.[ID:nCN1927391]

"七天期回购利率上涨比较多,应该是可以用来准备金缴款吧."华东一银行交易员称.

下月5日,除为部分保证金存款上缴准备金的日期外,也为常规准备金的例行缴款日.

该交易员并表示,今日市场流动性较为充裕,隔夜利率上涨,可能更多是开盘较高;而14天该利率今日微涨,则部分源于开盘价的低企及昨日逾100个基点(bp)涨幅偏大.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:01 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.4474 3.1757 +27.17

七天CN7DRP=CFXS 4.9589 4.4087 +55.02

14天CN14DRP=CFXS 5.4305 5.4215 +0.9

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.4446 3.1721 +27.25

七天CHICNY7D=CFXS 4.9767 4.4597 +51.70

====================================================================(完)

回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.4417 3.1727 +26.90

七天CN7DRPFIX=CFXS 5.0000 4.3900 +61.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 5.4000 5.4200 -2.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.4308 3.1650 +26.58

七天SHICNYSWD= 4.9750 4.3961 +57.89

三个月SHICNY3MD= 5.5113 5.4867 +2.46

====================================================================(完)