〔中国金融〕中资银行新增基础设施贷款风险敞口或超地方融资平台--惠誉

路透北京8月30日电---评级机构惠誉周二称,过去两年中资银行大量新增的基础设施贷款风险敞口超出发放给地方政府融资平台公司的贷款.

惠誉最新发布的报告认为,如果地方政府出现偿付问题,这将可能超出其对银行的债务范围,而涉及到其对项目承包商、分包商等的债务.因此,整个交通运输业和基础设施贷款组合将或受到影响.

"过分强调发放给地方政府融资平台公司的贷款,从而低估了基础设施贷款风险敞口."惠誉高级董事朱夏莲说.

朱夏莲认为,对地方政府未来潜在信用风险的担忧应包括所有地方政府债务,而不仅仅是发放给地方政府融资平台的贷款.

报告指出,中资银行持续高速的信贷增长助推了通货膨胀和某些地区的房地产泡沫,并导致较高的资本消耗;而某些行业借款人的资产质量存在严重隐忧,银行目前并未准备好应对逾期率的大幅上升.

其中,房地产行业的风险敞口构成银行资产质量的最大威胁,因为其影响渗透到几乎所有经济领域.银行不仅面临直接的风险敞口,而且还面临企业在房地产行业的投机行为所产生的间接风险敞口.

近期公布的各家银行中报显示,尽管以四大行为代表的上市银行上半年基本再次实现不良贷款馀额和不良贷款率"双降",但预测不良贷款率的前瞻性指标--逾期贷款馀额,却相比年初行业增幅平均值达10%以上,令未来中资银行资产质量存隐患.[ID:nCN1923639]

报告并称,经惠誉调整後的中国社会融资总量预期在2011年达到18万亿(兆)元人民币,比官方统计的社会融资总量高出3.5万亿元.(完)