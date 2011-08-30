〔东京汇市〕风险偏好改善打压瑞郎走软,商品货币表现亮眼

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 风险偏好改善令避险货币承压
* 商品货币表现优异
* 美元指数因美国宽松政策期望而承压,但守在关键支撑上方
* 市场关注美联储会议记录
路透东京/悉尼8月30日电---瑞郎等避险货币周二依然承压,此前风险资产在隔夜市场上表现稳健,帮助商品货币持坚.不过围绕全球经济的疑虑挥之不去,令市场走势随时可能有变.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。