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公司新闻(中文) | 2011年 8月 30日 星期二 12:42 BJT

〔标题新闻〕新闻集团聘请的律师团队扩大对集团旗下所有英国报纸的内部调查--消息人士

注:新闻集团董事长兼执行长梅铎(默多克,Rupert Murdoch)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E7JU0IX]

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