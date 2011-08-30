〔美国个股〕雷曼兄弟寻求债权人对650亿美元的索赔支付计划投票

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透纽约8月30日电---雷曼兄弟LEHMQ.PK周二将申请曼哈顿破产法庭授权对其650亿美元的索赔支付方案举行债权人投票,这是该公司终结其破产状态的关键一步.
雷曼兄弟将在破产法庭的听证会上陈述计划纲要.若法官James Peck予以认可,债权人将于11月4日就这项计划投票.
根据该计划,债权人将平均获得20%的索赔支付,某些团体会得到更多,如衍生品债权人能收回近28%.
法庭或最早在12月予以最终批准,视债权人是否接受该计划而定.这将为雷曼结束三年的破产提供一线曙光.
但在雷曼正式退出破产并完成清算前,障碍仍旧存在.该公司必须满足计划中提出的某些融资及其它条件.一名公司发言人上周表示,支付索赔的过程可能会耗时数天、数周或者数月.雷曼曾表示,希望在2012年第一季开始向债权人支付.
若计划遭到大量反对,支付过程可能会被推後.雷曼虽已赢得多数关键债权人的支持,但包括一家德国银行业协会与投资公司Mason Capital Management在内的债权人仍反对,称这项计划完全没有明确,将如何对待未破产的外国附属公司的债权人.(完)
--编译 隋芬;审校 高琦
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