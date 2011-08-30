〔路透基点〕八家银行已完成远雄建设事业120亿台币定期贷款案

路透香港8月30日电---汤森路透旗下基点援引银行人士消息称,八家银行已完成远雄建设事业120亿台币五年期子弹式定期贷款案.

委托主办行、额度分配行兼代理行--台湾土地银行负责40亿台币.共同主办行兼代理行--彰化银行和兆丰国际商业银行各负责21.8亿台币和21.7亿台币.

五家作为一般参贷行的银行各承诺7.3亿台币,它们分别是农业金库、东亚银行、国泰世华银行、台湾工业银行和台湾企银.

这笔贷款由集团董事长赵藤雄担保,共分为两部分.A部分为30亿台币,作营运资本之用.B部分为90亿台币,用于建设成本.

首年贷款利率为六家银行一年期存款利率平均值加码120个基点,第二年起便改为加码130个基点.这六家银行包括台湾银行、彰化银行、第一银行、华南银行、台湾土地银行和合作金库商业银行.

在8月初进行的签约.

远雄建设事业是远雄集团下属子公司,上一次进入银团贷款市场是2006年6月发行的16.04亿台币三年期贷款,支付利率为一年期邮政储蓄利率加码35-40个基点.(完)