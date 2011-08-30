〔日本政治〕日本议会众议院批准野田佳彦担任新首相

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月30日电---日本议会众议院周二批准野田佳彦担任新首相,他将成为日本五年来的第六任首相.
野田佳彦现年54岁,是一位财政鹰派人物,作为菅直人内阁的财务大臣,他在周一的执政党党魁选举中获胜.
野田出任首相後,将面临重建东北沿海地震灾区和终结震灾引发核危机的重任,同时还要应对日圆升值和公共债务膨胀等一系列经济难题.
但国会朝野对立以及党内严重不和,将成其阻力.
野田佳彦要多久才组成内阁还不明朗.(完)
--编译 肖群英;审校 李爽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。