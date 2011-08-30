《企业看点》--8月30日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透班加罗尔8月30日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 根据媒体周一报导,社交游戏制作公司Zynga可能会推迟首次公开发行(IPO)计划,因市场情况不佳,以及该公司需对美国证券交易委员会(SEC)的问题进行解答.[ID:nN1E77S11U]
* 匈牙利政府债务管理局执行长Gyula Pleschinger称,该国明年净福林融资需求将较今年的约8,950亿福林减少约2,000亿福林,因政府削减预算赤字并提早偿还债务.[ID:nL5E7JT1EG]
* 法国媒体集团Lagardere(LAGA.PA)财务长对回声报表示,在当前市况下,该公司不大可能发行其持有的付费电视频道Canal+ France的20%股份.[ID:nLDE77S02E]
* 澳洲金融评论报未援引消息人士报导称,澳洲第四大银行澳新银行(澳盛银行,ANZ)正寻求购买日本的Tokyo Star Bank或青空银行(8304.T).[ID:nL4E7JT07L]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 洪曦;审校 杜明霞
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。