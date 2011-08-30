版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 12:57 BJT

〔中国新债〕大唐新能源下周二将发行20亿元短期融资券,期限一年

路透上海8月30日电---中国第二大风力发电商--中国大唐集团新能源股份有限公司(1798.HK)周二公告称,

将于下周二(9月6日)在银行间债市簿记建档发行20亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

===========================================================================================

大唐新能源 20 20 12 9/6簿记建档 国开行 AAA 9/7 9/8

(1798.HK) 民生银行

===========================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐