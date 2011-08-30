〔中国金融〕对准备金新规不必过于担忧,年内升存准和加息可能较小--专家

路透北京8月30日电---人民日报周二刊登文章称,针对中国央行准备金新规,专家预计可能冻结资金9,000亿元人民币左右,年内上调存准和加息可能性较小,公众不必对准备金新规可能带来的影响过于担忧.

专家们指出,此举将保证金存款纳入存款准备金的缴存范围有利于加强流动性管理,保持必要的政策力度,消除通货膨胀的货币因素.并预计未来货币信贷将保持在合理适度水平.

"据我们测算,扩大存款准备金的缴存范围将冻结资金9,000亿元左右,相当于上调存款准备金率130个基点左右,即相当于提高存款准备金率2至3次,"文章援引国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松的话称.

同时身为中国银行业协会首席经济学家的巴曙松并表示,"准备金新规"释放出这样一种政策信号,那就是稳定物价总水平仍然是宏观调控的首要任务,市场期待的政策"拐点"尚未出现.

他同时指出,央行加息受到了中外利差较大可能会吸引热钱流入、以及可能会影响消费和资本市场等因素制约,而在连续上调准备金率之後,大型金融机构存款准备金率已高达21.5%的历史高位,部分中小银行资金吃紧,一些中小企业面临融资难,上调准备金率的空间也变得日益狭窄.

"在这种背景下,准备金新规为货币政策调控扩大了馀地、拓展了空间."他称.

路透上周援引数位消息人士报导,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围.市场预计此举将冻结资金8,000-9,000亿元,相当于上调存准率2-3次.[ID:nCN1927391]

文章并援引专家的话称,下半年,央行将在坚持宏观调控取向不变的同时,充分重视货币政策的滞後和累积效应,防止这些效应和市场变化因素叠加对下一阶段实体经济产生过大影响,既要把物价涨幅降下来,又不使经济增速出现大的波动.因此未来货币信贷将保持在合理适度水平,公众不必对"准备金新规"可能带来的影响过于担忧.

交通银行首席经济学家连平称,下半年存款准备金率上调的可能性较小;由于"准备金新规"推出後,中小银行在货币市场上融入资金的需求增加,可能会阶段性地推动市场利率大幅走高,因此年内加息的可能性也较小.

他认为,如果外汇占款不大量增加,下半年央行票据发行量也可能减少.虽然"准备金新规"具有收缩流动性的作用,但未来央行还可以通过其他工具来调节流动性,甚至根据形势变化进行反向调节.

中国政府年初设定的通胀目标为4%.但自3月以来CPI持续走高,7月通胀增幅超预期飙下37个月新高,达6.5%.而中国央行为了控通胀,自去年10月初以来,已经五次加息,并九次上调存款准备金率;目前一年期存款基准利率为3.50%.(完)