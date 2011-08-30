采矿和警察位居美国最危险职业前茅

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿8月26日电---美国西弗吉尼亚一处煤矿和英国石油公司（BP）墨西哥湾鉆井平台设施发生爆炸，将采矿再次推上美国2010年最危险职业排行榜之首。
根据美国劳工统计局公布的初步数据，2010年私营采矿部门工伤死亡人数从上年的99人上升到172人，同比增加74%。
2010年，采矿业每10万全职员工工伤死亡率从上年的12.4人上升到19.9人。
警察行业的危险程度与采矿业相差无几，2010年因公死亡警察人数从上年的96人上升到134人，增加40%。
2010年因公死亡的警察之中，57人死于高速公路交通事故，48人死于谋杀。
根据劳工统计局的初步数据，2010年美国发生致命工伤总计4,547件，较2009年最终确认的4,551件略有下降。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。