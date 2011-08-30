采矿和警察位居美国最危险职业前茅

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿8月26日电---美国西弗吉尼亚一处煤矿和英国石油公司（BP）墨西哥湾鉆井平台设施发生爆炸，将采矿再次推上美国2010年最危险职业排行榜之首。

根据美国劳工统计局公布的初步数据，2010年私营采矿部门工伤死亡人数从上年的99人上升到172人，同比增加74%。

2010年，采矿业每10万全职员工工伤死亡率从上年的12.4人上升到19.9人。

警察行业的危险程度与采矿业相差无几，2010年因公死亡警察人数从上年的96人上升到134人，增加40%。

2010年因公死亡的警察之中，57人死于高速公路交通事故，48人死于谋杀。

根据劳工统计局的初步数据，2010年美国发生致命工伤总计4,547件，较2009年最终确认的4,551件略有下降。（完）