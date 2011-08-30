绿色和平：福岛学校清理核辐射後仍不安全

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京8月29日电---绿色和平组织周一称，距日本福岛第一核电站60公里的学校和周边地区对儿童不安全，指出当地辐射量是国际安全标准的70倍。

绿色和平对福岛市及周边三所学校进行抽样检测。该市在受损核电站周边20公里疏散区以外。

绿色和平日本办公室反对核项目主任Kazue Suzuki称：“家长不应被迫在让孩子暴露于核辐射和上学之间做选择。”

日本政府已采取行动，清除福岛县学校的核辐射。

绿色和平称，这些措施“拖延过久，并且进行得不够充分”。该组织称，发现当地平均辐射量已超过国际安全标准。

日本文部科学省周五放宽标准，允许学校内辐射量最高至每小时1微西弗。

绿色和平称，在其检测的一所高中内，辐射量为每小时0.5微西弗，尽管政府开展了清理工作，但这一辐射量仍超过国际安全标准。

绿色和平敦促日本政府推迟9月1日开学时间，并重新安置受核灾影响最严重城市的儿童，直到清除核辐射工作完成。（完）