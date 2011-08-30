中国高法出台婚姻法新解 离婚房屋归属引热议

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月30日电---20年前，在北京当厨师的贾林（音译）离婚了，他的妻子得到了房子和儿子的抚养权，当时他别无选择，只能无奈地一切从头开始。

20年後，贾林51岁了，他驼着背来到离婚登记处查阅档案，他表示，要是按《婚姻法》最新解释，他那栋房子的归属可能完全不同。

中国最高人民法院本月发布了对婚姻法若干问题的最新解释，指出婚前夫妻单方已购买房屋的，有权继续保留完整的房屋所有权。此前，离婚时夫妻双方通常均分房屋的权益。

然而，很多中国公众，尤其是女性，对上述解释持反对意见。

他们表示，最高法院对婚姻法的新解释有利于男方，因为传统观念主张结婚前由男方出钱购买房屋。持批评意见的人士还指出，现在法律对不忠于婚姻一方的惩罚已经近乎于零了。

婚前财产纷争

中国最高人民法院对婚姻法的新解也在国内引发了一场争论，中国人对家庭财产所有权尤其重视。

新解出台以後，很多女性争相要求丈夫的购房合同上加上她们的名字，加名的程序已经成为互联网微博上讨论热度最高的话题。

现在，离婚在中国已经成为司空见惯的事情，每天约有5,000对夫妻决定结束婚姻生活。中国离婚率仍远低于英美国家，但是中国民政部的数据显示，过去八年里中国离婚数量正在以每年7.6%的速度在上升。

45岁的商人金先生在婚姻登记处打听离婚程序，他表示，“现在不在少数，我理解高法为什麽重新解释婚姻法，经常听说有人为钱结婚，”不过他接着说，“这对女人似乎有点不公平，不是吗？”（完）