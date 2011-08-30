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亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 13:30 BJT

〔中国新债〕中国节能环保集团下周二将发18亿元短期融资券,期限一年

路透上海8月30日电---中国中国节能环保集团公司周二公告称,将于下周二(9月6日)在银行间债市簿记

建档发行18亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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中国节能 58 18 12 9/6簿记建档 北京银行 AAA 9/7 9/8

环保集团 光大银行

===========================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

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