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亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 13:53 BJT

〔全球金市〕金价微升,受低接买盘及来自珠宝商的买气支撑

路透新加坡8月30日电---金价周二重获动能,上日大跌逾2%後逢低承接盘浮现,但股市走强及关于美国经济衰退的忧虑降温,都令金价涨势受限.

金价停留在纪录高位下方,实货市场出现来自珠宝商的买兴.与此同时,黄金主要消费国印度料将在9月婚礼季开始前增加买单.

0504GMT,现货金XAU=升3.88美元至每盎司1,791.13美元.上周金市动荡,欧元区债务危机、美国经济疲软及汇率波动,皆令投资者寻求避险,金价创下1,911.46美元的纪录高位,随後一度大跌逾200美元,跌向1,700美元.

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