〔全球金市〕金价微升,受低接买盘及来自珠宝商的买气支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月30日电---金价周二重获动能,上日大跌逾2%後逢低承接盘浮现,但股市走强及关于美国经济衰退的忧虑降温,都令金价涨势受限.
金价停留在纪录高位下方,实货市场出现来自珠宝商的买兴.与此同时,黄金主要消费国印度料将在9月婚礼季开始前增加买单.
0504GMT,现货金XAU=升3.88美元至每盎司1,791.13美元.上周金市动荡,欧元区债务危机、美国经济疲软及汇率波动,皆令投资者寻求避险,金价创下1,911.46美元的纪录高位,随後一度大跌逾200美元,跌向1,700美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。