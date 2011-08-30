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亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 14:06 BJT

〔东京美债〕10年期公债价格上扬,因投资者逢低买进

路透东京8月30日电---美国10年期公债价格周二在亚洲交易时段上涨,因投资者逢低买进.此前隔夜时段股市受正面经济数据扶助上涨,公债受到打压.

周一数据显示,美国7月消费者支出增加0.8%,录得五个月来最高增幅,为美国经济带来一线希望,之前一系列数据均显示该国经济料大幅放缓.详细报导请点击[ID:nCT0393082].

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