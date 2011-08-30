〔东京美债〕10年期公债价格上扬,因投资者逢低买进

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月30日电---美国10年期公债价格周二在亚洲交易时段上涨,因投资者逢低买进.此前隔夜时段股市受正面经济数据扶助上涨,公债受到打压.
周一数据显示,美国7月消费者支出增加0.8%,录得五个月来最高增幅,为美国经济带来一线希望,之前一系列数据均显示该国经济料大幅放缓.详细报导请点击[ID:nCT0393082].
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。