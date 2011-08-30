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亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 14:15 BJT

〔澳新汇市〕新西兰元触及一个月高位,澳元守住较大的涨幅

路透惠灵顿/悉尼8月30日电---新西兰元周二触及一个月高位,领涨大宗商品货币,因风险偏好改善.澳元守住较大的涨幅.

交易员称,美国数据和欧洲方面的消息令人鼓舞,似乎暂时缓解了衰退忧虑,海外风险资产上涨,进而激励对新西兰元的买需.

当新西兰元升穿0.8500美元的关键水准後,触发了部分止损买盘,获得进一步上涨的动能.

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