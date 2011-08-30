〔澳新汇市〕新西兰元触及一个月高位,澳元守住较大的涨幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼8月30日电---新西兰元周二触及一个月高位,领涨大宗商品货币,因风险偏好改善.澳元守住较大的涨幅.
交易员称,美国数据和欧洲方面的消息令人鼓舞,似乎暂时缓解了衰退忧虑,海外风险资产上涨,进而激励对新西兰元的买需.
当新西兰元升穿0.8500美元的关键水准後,触发了部分止损买盘,获得进一步上涨的动能.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。