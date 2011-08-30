〔中国能源〕渤海溢油事故阴霾难散,河北扇贝养殖户忧心渔业出口

路透北京8月30日电---中国渤海溢油事故的损害评估还在进行中,河北相关海域的扇贝养殖户已感受到出口压力,他们担心扇贝及其他海产品出口受限,订单索赔雪上加霜,未来三至五年渔业出口损失难以估计.

6月初,中海油(0883.HK)母公司中国海洋石油总公司和美国康菲石油公司(COP.N)的全资子公司康菲石油中国合作开发的蓬莱19-3油田B平台和C平台先後发生溢油事故.上周康菲公司承认,蓬莱19-3油田C平台附近海床又发现新的油污渗漏点,截至目前C平台附近共发现渗漏点16个.

新华社周二报导称,近日一些海外渔业进口公司纷纷致电河北乐亭县、昌黎县的扇贝养殖户,询问扇贝死亡情况,并质疑目前状况是否与石油污染有关.

"如果溢油事件迟迟没有一个说法,不但渔民索赔会成问题,未来渔业出口还会遇到更大麻烦."报导援引乐亭县渔业出口龙头企业禄权水产公司经理曹禄权称.

报导并称,该地区除了已经死亡的扇贝,目前存活的扇贝生长情况也明显滞後.养殖户担心照此生长情况,等到10月出口时这些扇贝不可能达到出口标准,那麽撤销订单和由此带来的订单索赔会让水产养殖雪上加霜.

昌黎县是河北省最大的扇贝养殖县,其海湾扇贝养殖量占全国总数的70-80%,2010年全县扇贝产值达5.9亿元人民币,主要出口香港、美国等地;而乐亭扇贝总产量为昌黎的三分之一,70%出口韩国、日本.

中国海洋局稍早明确表态,将在本月底前完成损害评估,并于9月1日後对生态造成的影响与损害另外追索赔偿,届时还会考虑叠加的损害影响.[ID:nCN1925741](完)