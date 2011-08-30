〔欧元债市〕德债价格开盘上扬,意大利即将标售公债

路透伦敦8月30日电---德国政府公债周二开盘走升,随後意大利将标售最多80亿欧元的公债,为欧洲央行(ECB)开始购买该国公债以来的首次标售,这将成为市场对欧元区二线国家标债人气的一道关键测试.

是次标售的买需料将不错,但关键将是下周一来自欧洲央行的公债购买数据,该数据将显示,欧洲央行是否需增加在二级市场上购债规模,以支持公债标售.