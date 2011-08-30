〔欧元债市〕德债价格开盘上扬,意大利即将标售公债

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦8月30日电---德国政府公债周二开盘走升,随後意大利将标售最多80亿欧元的公债,为欧洲央行(ECB)开始购买该国公债以来的首次标售,这将成为市场对欧元区二线国家标债人气的一道关键测试.
是次标售的买需料将不错,但关键将是下周一来自欧洲央行的公债购买数据,该数据将显示,欧洲央行是否需增加在二级市场上购债规模,以支持公债标售.
交易商称,上周尾段欧洲央行在标售前表现积极,此前该行数据显示,在截至上周三的一周中,该央行购债总额减少逾一半至66.5亿欧元.
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。