〔东京汇市〕瑞郎仍旧承压而商品货币则表现出众,关注FED会议记录

* 美元指数因美国宽松政策期望而承压,但守在关键支撑上方

欧元持于接近周一所及两个月高位的水准,部分交易商认为,欧元可能已升穿了近几个月以来的走势形态,不过许多市场人士称,欧元区严重的债务问题可能会遏制欧元的升势.