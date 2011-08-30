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亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 14:21 BJT

〔东京汇市〕瑞郎仍旧承压而商品货币则表现出众,关注FED会议记录

* 风险偏好改善令避险货币承压

* 商品货币表现优异

* 美元指数因美国宽松政策期望而承压,但守在关键支撑上方

* 市场关注美联储会议记录

路透东京/悉尼8月30日电---瑞郎等避险货币周二依然承压,此前风险较高资产在隔夜市场上表现稳健,帮助商品货币持坚.不过围绕全球经济的疑虑挥之不去,令市场走势随时可能有变.

欧元持于接近周一所及两个月高位的水准,部分交易商认为,欧元可能已升穿了近几个月以来的走势形态,不过许多市场人士称,欧元区严重的债务问题可能会遏制欧元的升势.

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