〔日本股市〕连续第四天上涨,但在9,000点下方止步

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月30日电---日股日经指数周二收涨1.2%,为连续第四个交易日收高,因强于预期的美国消费者支出数据提振出口股,但涨势未到9,000点便戛然而止,因对美国经济的忧虑犹存.
日经指数.N225收报8,953.90点,此前曾触及日高8,992.86点.东证股价指数.TOPX涨1.1%,报767.30点.
两家大型希腊银行合并亦缓解人们对该国债务危机的担忧,并提振部分银行股,例如三菱UFJ金融集团(8306.T)和三井住友金融集团(8316.T).(完)
--编译 许娜; 审校 高琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。