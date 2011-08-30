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亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 14:19 BJT

〔日本股市〕连续第四天上涨,但在9,000点下方止步

路透东京8月30日电---日股日经指数周二收涨1.2%,为连续第四个交易日收高,因强于预期的美国消费者支出数据提振出口股,但涨势未到9,000点便戛然而止,因对美国经济的忧虑犹存.

日经指数.N225收报8,953.90点,此前曾触及日高8,992.86点.东证股价指数.TOPX涨1.1%,报767.30点.

两家大型希腊银行合并亦缓解人们对该国债务危机的担忧,并提振部分银行股,例如三菱UFJ金融集团(8306.T)和三井住友金融集团(8316.T).(完)

--编译 许娜; 审校 高琦

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