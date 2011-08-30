〔中国能源〕核电发展"危"中有"机",应充满信心--前国家能源局长

路透北京8月30日电---在今年日本福岛核电站泄漏事故後,中国国内对发展核电的质疑声四起.前国家能源局局长张国宝近日则表达了对核电发展前景的信心,称"危"中有"机",福岛核事故为中国提供经验教训,并创造赶超世界核电水平的机遇.

中国核能行业协会网站周二刊登张国宝在大亚湾核电基地的讲话称,福岛核事故後一段时期内,核电复苏步伐将有所放缓,但不太可能出现上两次核电事故後长达二三十年的萧条期.目前,主要核电国家均宣称要继续保有核电.

他强调,作为一个人口众多、能源问题十分突出的大国,中国不可能放弃核电,"国家在我国未来的核政策上应有一个明确的定位,如果模糊而不清晰,没有一个明确的发展目标不仅会影响能源政策,也会动摇我国的核大国地位."

事故後,美国新公布能源战略规划并未表示要取消或减少核能,英国6月宣布新建核电站计划,越南、阿联酋等新兴核电国家亦按计划推进核电建设.

中国则立即组织对国内核设施进行全面安全检查,并严格审批新上核电项目.[ID:nCN1676571]目前对正在运行核设施的安全检查已经结束,核电站符合国家核电安全的标准和要求.

张国宝指出,从化石能源逐步枯竭和昂贵趋势,及从气候与环境的承载力看,中国在大力发展可再生能源的同时,发展核电是不可替代的选择,否则2020年非化石能源的比重难以达到承诺的15%.

"我们始终坚持'安全第一、质量第一'的方针,确保建造质量,做好安全运行管理,核电安全是有保障的,对我国核电安全应充满信心."他称.

不过,张国宝也指出,相比"十一五"(2006-2010年),中国核电会出现"减速",今年没有批准新的核电站.已经批准而尚未开工的四个机组也处于停顿状态,这些电站有的已经投入数十亿元前期费用,一些核电装备制造厂後续订货中断.

他并称,应抓住核电建设放缓的时机进一步培育核心能力;目前核电中长期规划正在修订中,有必要为核电发展创造良好的舆论环境.

张国宝此次讲话正值岭澳核电站二期2号机组投产,这是福岛核电事故後建成投产的一台核电机组,至此大亚湾核电基地装机规模达到611万千瓦,成为中国装机容量最大的核电基地.(完)