〔澳洲股市〕收盘近持平,澳洲电讯分拆受阻拖累大盘

路透墨尔本8月30日电---澳洲股市周二收盘微涨0.1%,早盘由空头回补提振的涨势失去动能,因银行和矿业股回吐涨幅,且澳洲电讯因分拆计划受阻而下跌.

澳洲竞争监管机构对该国主要电信公司澳洲电讯(TLS.AX)的分拆方案提出反对,这有可能推迟该国历史性的电信改革.

该消息令澳洲电讯股价下跌2.6%至2.99澳元,盘中一度跌至2.92的低点.

澳股指标S&P/ASX 200指数收涨5.9点至4,269.2,盘中数次未能突破4,300点.(完)