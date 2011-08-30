〔澳洲股市〕收盘近持平,澳洲电讯分拆受阻拖累大盘

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透墨尔本8月30日电---澳洲股市周二收盘微涨0.1%,早盘由空头回补提振的涨势失去动能,因银行和矿业股回吐涨幅,且澳洲电讯因分拆计划受阻而下跌.
澳洲竞争监管机构对该国主要电信公司澳洲电讯(TLS.AX)的分拆方案提出反对,这有可能推迟该国历史性的电信改革.
该消息令澳洲电讯股价下跌2.6%至2.99澳元,盘中一度跌至2.92的低点.
澳股指标S&P/ASX 200指数收涨5.9点至4,269.2,盘中数次未能突破4,300点.(完)
--编译 李春喜;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。