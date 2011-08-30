〔中国债市〕人民币利率互换续升,存款准备金缴存范围扩大推升利率预期

路透上海8月30日电---中国人民币利率互换(IRS)周二继续上涨.存款准备金缴存范围扩大的消息令资金面预期恶化,对利率水平的预期也随之水涨船高,IRS报价继续走升,预计近期还将延续升势.

"资金具体紧张到什麽程度,也说不准,...但肯定会比较紧张."北京一银行交易员表示,"预计七天回购利率可能要长期在4.5%附近了."

他并指出,对货币市场利率看涨预期,推动IRS报价全面走升,且短期品种依然涨幅靠前,目前市场仍在消化准备金上缴范围扩大的消息,预计後市IRS报价还将进一步上行.

上周末有消息称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为下月5日.[ID:nCN1927347]

中国银行间市场周二早盘质押式回购加权平均利率多上涨,其中七天期利率涨幅较大,因其到期日为下月6日,将能覆盖准备金缴款.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 4.6957/4.7800 4.3858/4.4692 4.1217/4.2117 4.0500/4.1433 3.9683/4.3067

周一 4.3314/4.4529 4.2000/4.2933 4.0217/4.1167 3.9433/4.0400 3.8683/4.2158

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变动 +0.3643/+0.3271 +0.1858/+0.1759 +0.1000/+0.0950 +0.1067/+0.1033 +0.1000/+0.0909

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,810.15亿元人民币,较6月的2,784.86亿元略增.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)