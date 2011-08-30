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市场报道 | 2011年 8月 30日 星期二 15:02 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元兑瑞郎接近七周高位,因风险胃纳改善

0639GMT---瑞郎兑欧元持稳.瑞郎/欧元周一曾跌至接近1.20瑞郎附近的七周低位,因风险胃纳改善,伤及避险需求.

瑞银上周威胁将对瑞郎存款收取费用,也令瑞郎受创.欧元兑瑞郎EURCHF=最新报1.1843瑞郎,日内接近持平.

美元兑瑞郎CHF=接近周一所及的约五周高位0.8239美元.

欧元兑美元EUR=持稳于1.4501美元,周一曾升至1.4550美元的两个月高位.

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