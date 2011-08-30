《外汇动态》欧洲开盘:欧元兑瑞郎接近七周高位,因风险胃纳改善

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
0639GMT---瑞郎兑欧元持稳.瑞郎/欧元周一曾跌至接近1.20瑞郎附近的七周低位,因风险胃纳改善,伤及避险需求.
瑞银上周威胁将对瑞郎存款收取费用,也令瑞郎受创.欧元兑瑞郎EURCHF=最新报1.1843瑞郎,日内接近持平.
美元兑瑞郎CHF=接近周一所及的约五周高位0.8239美元.
欧元兑美元EUR=持稳于1.4501美元,周一曾升至1.4550美元的两个月高位.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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