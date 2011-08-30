〔中国股市〕沪综指冲高回落小幅收跌,流动性忧虑加深令市场承压

路透北京8月30日电---中国股市沪综指周二受外盘提振高开後,午盘一路振荡回落最终翻绿收跌.时近月末银行资金处于短暂紧张状态,加之央行拓宽存款准备金存缴范围的消息继续发酵,加深市场流动性忧虑.分析师预计,大盘短线仍以盘整走势为主.

沪综指.SSEC收报2,566.595点,跌9.818点,或0.38%.早盘一度上冲至2,615.14的日内最高,日间最大振幅达2%.

"宏观基本面政策没有发生大的变化,...市场回调主要是短期流动性恶化造成的.短期仍以震荡盘整行情为主,下跌空间不大."华融证券分析师范贵龙称,

他并认为,9月1日即将公布的中国8月制造业采购经理人指数(PMI)可能会有回升,料会对宏观经济预期产生比较好的影响.

路透访问的多数分析师预计,紧缩政策难松手,中国8月PMI有望暂缓持续恶化的趋势,较上月小幅回升至51,为三个月来高点.[ID:nCN1929551]

沪深300指数9月合约CIFU1尾盘报2,834.0点,跌0.82%,成交量为232,663手.(完)