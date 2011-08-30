〔中国股市〕沪综指冲高回落小幅收跌,流动性忧虑加深令市场承压

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京8月30日电---中国股市沪综指周二受外盘提振高开後,午盘一路振荡回落最终翻绿收跌.时近月末银行资金处于短暂紧张状态,加之央行拓宽存款准备金存缴范围的消息继续发酵,加深市场流动性忧虑.分析师预计,大盘短线仍以盘整走势为主.
沪综指.SSEC收报2,566.595点,跌9.818点,或0.38%.早盘一度上冲至2,615.14的日内最高,日间最大振幅达2%.
"宏观基本面政策没有发生大的变化,...市场回调主要是短期流动性恶化造成的.短期仍以震荡盘整行情为主,下跌空间不大."华融证券分析师范贵龙称,
他并认为,9月1日即将公布的中国8月制造业采购经理人指数(PMI)可能会有回升,料会对宏观经济预期产生比较好的影响.
路透访问的多数分析师预计,紧缩政策难松手,中国8月PMI有望暂缓持续恶化的趋势,较上月小幅回升至51,为三个月来高点.[ID:nCN1929551]
沪深300指数9月合约CIFU1尾盘报2,834.0点,跌0.82%,成交量为232,663手.(完)
--发稿 李然/宿泱韫; 审校 曾祥进
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透上海4月13日 - 中国股市沪综指周三早盘收升逾2%，并创三个月盘中新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，以及受海外大宗商品价格上升带动，国内钢铁、煤炭等大宗商品股票纷纷上扬，再加上券商等非银金融股的反弹，大盘早盘出现放量跳涨。
路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。