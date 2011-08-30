《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦8月30日电---以下为SEB分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:看起来上行的趋势仍在,但步伐并不让人放心,而且7月4日高点1.4580依然构成阻力,若能突破此处,则可能上看6月高点1.4695.上周五的区间中点构成最近的短期重要支撑位,在1.4430.

欧元/英镑:两次试图冲上7月/8月高点0.8887英镑的努力都告失败,并且收低,令日线图上乌云盖月(dark cloud cover)空头型态的潜在压力加大.若跌破关键位0.8835/27,或将重新测试0.88附近,从而促使买家重返市场.

欧元/瑞郎:随着接近第二季/第三季走势的61.8%回档位以及下移的26周移动平均区域1.2035/65瑞郎,欧元的上涨步伐将放缓.一系列重要点位分别在1.1835/1.1695瑞郎区域,阻止测试周线和日线的中点位置,即1.15左右.(完)

--编译 高琦; 审校 白云

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