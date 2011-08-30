〔外汇期权〕主要货币期权波动率走软,因冒险情绪回潮--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR伦敦8月30日电---自美联储主席贝南克在上周五发表演说以来,市场冒险情绪重新回潮,这引发期权波动率普遍走软.
一个月期欧元/美元期权波动率脱离上周五触及的13.0%水准,在今天早盘伦敦市场回落至12.5%.欧元期权风险逆转指标(RR)仅略微走低,偏向卖权,但昨天有传闻称,delta为0.25的三个月欧元/美元期权RR成交8亿欧元,报3.3%,暗示市场偏好欧元卖权(近期和长期高位在3.5%).
一年期欧元/美元价平期权波动率报13.6%,低于上周的13.8%.
一个月英镑/美元期权波动率料将在三周以来首次跌破10.0%,英镑/美元现汇稳守在近期波动区间.一个月欧元/英镑波动率预计会跌破9.0%.
自上周稍晚以来,一个月美元/瑞郎和欧元/瑞郎波动率已在16.0%附近寻获支撑,但随着瑞郎在上周五稍晚进一步大幅下挫,其隐含波动率有挫跌空间.
澳元/美元期权波动率已急剧下跌,而澳元/美元现汇仍持守在1.0600上方.一个月澳元/美元价平期权今天报13.75%,低于上周五稍早的15.8%.
较短期美元/日圆波动率遭重挫,美元/日圆现汇限制在76之上.一个月美元/日圆价平期权最新报10.6%,而此前在11.0%上方.(完)
--编译 肖群英; 审校 白云
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。