日本计划两年内将核污染地区辐射水平减半

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京8月26日电---日本计划在未来两年内，将受福岛核泄漏污染地区的辐射水平降低一半，在数千平方公里范围内清除表土和植被，清洁建筑物屋顶。

这项清理任务可能耗费数百亿美元，数千名撤离搬迁人员即便能够返乡，也可能需要等几年时间。

根据周五公布的清理行动计划，政府估计受污染地区辐射水平两年内将自然衰减约40%，同时通过人工努力再降低10个百分点。

日本负责此次核危机的官员细野豪志(Goshi Hosono)在记者会上表示，“我们的目标是未来两年内将受污染地区的辐射水平降低一半，同期将儿童活动区域的辐射量降低60%。”

日本政府的另一重要目标是，将辐射水平超出每年20毫西弗地区的辐射水平降至这一水平以下，每年20毫西弗辐射量是启动疏散计划的门槛。本周政府公布的数据显示，部分疏散人员地区的辐射量远超出该水平。

上述清理指南还计划对学校和公园等儿童经常活动的区域进行彻底清理，最终将这些地方的辐射水平降到每年1毫西弗以下。

专家表示，本次需要清理的总面积可能高达1,000-4,000平方公里，大约相当于日本全部陆地面积的0.3%-1%，耗资数万亿至10几万亿日圆。

政府目前还面临一个主要问题，清理耕地表土可能破坏肥沃的农业用地，政府将于下月出台解决这个问题的方案。（完）