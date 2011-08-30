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市场报道 | 2011年 8月 30日 星期二 15:16 BJT

《外汇动态》欧元/日圆或测试110.50日圆,据称111.00下方挂有止损单

0657GMT---交易员称,欧元/日圆EURJPY=R在欧洲盘初短暂跌破111.10後,早盘可能有下行风险.

"跌破110.50的下行动能可能让这整个追逐风险的走势停下来,"伦敦一现汇交易员称.

据称在111.00下方挂有止损单.欧元兑日圆最新报111.19,日内跌0.3%.(完)

--编译 李爽;审校 蔡美珍

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