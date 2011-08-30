中国欲加大对黑客行为的打击力度

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月29日电---据新华社周一报导，中国最高人民法院和最高人民检察院日前联合发布《关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释》，加大对计算机黑客行为的打击力度，加重惩处相关案犯。
新华社引述上述声明称，新规将于今年9月1日起执行，“明知非法而故意收购、销售或掩饰非法获取数据或网络控制权的人，将被追究刑事责任。”
报导并称：“此类活动已经非常泛滥，甚至形成了大规模的网上交易平台。严惩这些违法行为有利于斩断黑客与其他相关犯罪的利益链条。”
美国指称很多黑客袭击行为疑似来自中国，并经常以人权组织和美国企业为攻击目标，但中国称本国是世界上黑客攻击的主要受害国之一。
新华社报导称，“这些违法犯罪行为具有严重的社会危害性，不仅破坏了计算机信息系统运行安全与信息安全，而且危害了国家安全和社会公共利益。”（完）
--编译：张敏 发稿：王凤昌/王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。