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亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 15:22 BJT

《外汇动态》瑞郎兑日圆跌穿一目均衡云区支撑位,为2010年末以来首次

0712GMT--日圆交叉盘今早引人关注,技术交易商强调说,瑞郎兑日圆周一跌穿一目均衡云区,为2010年末以来首次.

瑞郎兑日圆CHFJPY=R最新报约93.80日圆,接近周一所及三个月低位约93.40.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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