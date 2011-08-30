〔日本股市〕连续第四天上涨,但在9,000点下方止步(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
* 股市进一步上扬前,需看到更多表明美国经济复苏的证据
* 出口类股因美国消费支出数据强于预期而获得提振
* 希腊银行合并激励银行类股上扬
* 有关索尼、日立、东芝合并面板业务的报导提振相关类股
路透东京8月30日电---日本股市日经指数连续第四日收高,受强于预期的美国消费者支出数据提振,但止步于9,000点下方,市场在测试该水准前,需要获得更多表明美国经济未滑向衰退的证据.
希腊两家大型银行合并的消息,亦缓解人们对该国债务问题的担忧,并提振部分银行股.
部分市场人士称,日本机构投资者买入包括汽车和消费电子厂商在内的出口类股,但许多外国投资者仍在观望.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。