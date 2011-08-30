〔日本股市〕连续第四天上涨,但在9,000点下方止步(更新版)

(新增细节)

* 股市进一步上扬前,需看到更多表明美国经济复苏的证据

* 出口类股因美国消费支出数据强于预期而获得提振

* 希腊银行合并激励银行类股上扬

* 有关索尼、日立、东芝合并面板业务的报导提振相关类股

路透东京8月30日电---日本股市日经指数连续第四日收高,受强于预期的美国消费者支出数据提振,但止步于9,000点下方,市场在测试该水准前,需要获得更多表明美国经济未滑向衰退的证据.

希腊两家大型银行合并的消息,亦缓解人们对该国债务问题的担忧,并提振部分银行股.