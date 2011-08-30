〔亚洲房地产〕澳洲料仍是年内亚太最活跃的房地产投资市场--CBRE

路透悉尼8月30日电---物业顾问公司世邦魏理仕(CBRE)表示,今年剩馀时间内,澳洲料仍将是亚太地区最为活跃的房地产投资市场,因离岸投资者希望在具有成长前景的成熟市场内觅得高质量资产.

销售活动或许也将增加,此前Stockland(SGP.AX)和GPT(GPT.AX)等部分上市澳洲房地产信托公司公布出售资产计画,以为股票回购融资,或者寻找其它机会.

根据澳洲金融评论报的数据,目前待售的商业地产资产超过100亿澳元.

CBRE表示,澳洲第二季房地产投资自上年同期的10.4亿美元增至21.4亿美元,占亚太总销售额的24%.

该物业顾问补充道,这也是自2006年第四季以来澳洲市场首次引领整个亚太市场.当时,澳洲房地产投资占亚太总成交额的43%.

CBRE全球研究咨询亚太区执行董事Kevin Stanley称,今年剩馀时间,澳洲可能仍将是亚太最受欢迎的投资目的地.(完)