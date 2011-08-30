〔亚洲房地产〕澳洲料仍是年内亚太最活跃的房地产投资市场--CBRE

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼8月30日电---物业顾问公司世邦魏理仕(CBRE)表示,今年剩馀时间内,澳洲料仍将是亚太地区最为活跃的房地产投资市场,因离岸投资者希望在具有成长前景的成熟市场内觅得高质量资产.
销售活动或许也将增加,此前Stockland(SGP.AX)和GPT(GPT.AX)等部分上市澳洲房地产信托公司公布出售资产计画,以为股票回购融资,或者寻找其它机会.
根据澳洲金融评论报的数据,目前待售的商业地产资产超过100亿澳元.
CBRE表示,澳洲第二季房地产投资自上年同期的10.4亿美元增至21.4亿美元,占亚太总销售额的24%.
该物业顾问补充道,这也是自2006年第四季以来澳洲市场首次引领整个亚太市场.当时,澳洲房地产投资占亚太总成交额的43%.
CBRE全球研究咨询亚太区执行董事Kevin Stanley称,今年剩馀时间,澳洲可能仍将是亚太最受欢迎的投资目的地.(完)
--编译 许娜;审校 王冠中
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。