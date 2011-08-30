版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 16:16 BJT

《外汇动态》CBA建议为澳元/美元月末下跌布局

0740GMT--鉴于本月股市大幅下挫,以及随之而来投资组合经理调整外汇曝险仓位的需要,月末资金流动引人关注.

澳洲联邦银行(CBA)在报告中提到,"与全球股市下跌约8.2%相适应的月度外汇对冲调整,可能将导致澳元兑美元月末出现最多1.5%的下跌."

该行在报告中建议,为周三澳元跌至1.0520/00附近布局,然後在澳元升回1.0700美元的过程中逢低买入.

澳元兑美元AUD=D4最新报约1.0656,日内接近于平盘.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王洋

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐