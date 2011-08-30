〔新闻稿〕标普称欧洲经济成长缓慢增加了二次探底的风险

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(以下摘录自评级机构标准普尔发布的新闻稿)
路透8月30日电---标准普尔今日在一份报告中表示,欧洲经济仍可避免二次衰退,即便多数欧洲国家在2011年第二季国内生产总值(GDP)增长放缓.该份报告的题目为"经济增长缓慢增加了欧洲经济出现二次探底的风险".
标普欧洲首席经济学家Jean-Michel Six称,"我们仍然认为,二次衰退可以避免,因未来18个月存在持续增长的几个因素,包括新兴市场需求旺盛,企业资本支出正在复苏,即便步履蹒跚.同时,我们意识到下行风险明显.特别要指出的是,我们将密切关注未来几个季度的消费者需求."
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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