〔新闻稿〕标普称欧洲经济成长缓慢增加了二次探底的风险

(以下摘录自评级机构标准普尔发布的新闻稿)

路透8月30日电---标准普尔今日在一份报告中表示,欧洲经济仍可避免二次衰退,即便多数欧洲国家在2011年第二季国内生产总值(GDP)增长放缓.该份报告的题目为"经济增长缓慢增加了欧洲经济出现二次探底的风险".

标普欧洲首席经济学家Jean-Michel Six称,"我们仍然认为,二次衰退可以避免,因未来18个月存在持续增长的几个因素,包括新兴市场需求旺盛,企业资本支出正在复苏,即便步履蹒跚.同时,我们意识到下行风险明显.特别要指出的是,我们将密切关注未来几个季度的消费者需求."